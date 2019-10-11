В США назвали ловушкой для Украины «формулу Штайнмайера»

Бывший заместитель помощника министра обороны США, а сейчас старший директор Центра дипломатии и глобального взаимодействия Майкл Карпентер считает «формулу Штайнмайера» ловушкой для Украины. Он сделал такое заявление в комментарии корреспонденту «Укринформа».

Карпентер предостерег, что «формула Штайнмайера», которую Европа хочет навязать Украине, сконцентрирована на отмене ответственности РФ за войну и принуждении Киева вести дела со ставленниками Кремля на Донбассе.

«Это очень опасный путь», – подчеркнул он.

Карпентер пояснил, что тогдашний глава МИД Германии на самом деле предложил забыть важнейшие предпосылки, прописанные в Минских соглашениях 2015 года, и сразу перейти к выборам на Донбассе и предоставлению специального статуса оккупированным территориям. Речь идет о прекращении огня, выводе тяжелого вооружения и войск, а также обеспечении присутствия миссии ОБСЕ на оккупированных территориях Донбасса и восстановлении суверенитета Украины.

«Без возвращения контроля над международной границей, Украина не будет иметь суверенитет на этих территориях. Это чрезвычайно важно», – подчеркнул Карпентер.

Кроме того, он обратил внимание на то, каким способом вводится концепция «формулы Штайнмайера».

«В контексте международных дискуссий сводится к давлению на Украину, а не Россию. Ведь и президент Макрон, и канцлер Меркель сосредоточивают разговор на том, чего ожидать от специального статуса Донбасса» – отметил экс-советник Пентагона.

Он подчеркнул, что в этой риторике совсем не обращается внимание на роль России в переговорах. «Это очень досадно, и я думаю, что следующий саммит в «нормандском формате», откровенно говоря, станет чем-то вроде ловушки для Украины», – сказал Карпентер.

Он добавил, что Россия наоборот только выигрывает при таком развитии событий, поскольку такой подход выводит Москву из-под ответственности как сторону и подстрекателя конфликта.

«Эта формула принуждает Украину говорить напрямую с сепаратистами. Это проигрыш для Украины, потому что сепаратисты откажутся выполнять то, что мы считаем свободными и справедливыми избирательными процедурами, а Россия будет говорить: «Ну вы же должны договариваться с этими людьми на этих территориях. Нас там нет, говорите с ними», – пояснил эксперт.

Он добавил, что международное сообщество, со своей стороны, будет давить на украинское правительство. «Мол, именно они (сепаратисты, – ред.) контролируют эту территорию, поэтому делайте все, что можно», – добавил Карпентер.

Напомним, 1 октября в Минске представители Украины, России, ОБСЕ и главари террористов Донбасса подписали «формулу Штайнмайера». После этого пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в ближайшее время может состояться саммит «нормандском формате». Против реализации «формулы Штайнмайера» выступил ряд украинских политсил, Львовский, Тернопольский, Ивано-Франковский облсоветы, а боевики «ДНР» и «ЛНР» начали выдвигать Украине условия для местных выборов.

В разных городах Украины прошли акции «Нет капитуляции!», в том числе и в Киеве, где на Майдане Независимости собралось около двух тысяч человек. 3 октября президент Владимир Зеленский обратился к украинцам и заверил, что «зрада отменяется».

Пятый президент Украины Петр Порошенко, в свою очередь, предложил семь шагов, чтобы избежать «российской ловушки», которую, по его словам, несет в себе «формула Штайнмайера».

Франция, Германия и Великобритания приветствовали подписание формулы и сочли это прогрессом на пути к урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе, а президент РФ Владимир Путин похвалил «искреннее стремление» Зеленского урегулировать конфликт.