Украина готова назначит нового посла в США

Зеленский определился с послом Украины в США. При этом ни фамилии, ни сроков назначения глава государства не назвал. Однако СМИ назвали основных претендентов на эту должность.

Президент Владимир Зеленский определился с кандидатурой посла Украины в США. Он рассказал об этом на пресс-марафоне, передает «Левый Берег».

«Человек избран, человек профессиональный, дипломат, который очень хорошо знает США», – сказал Зеленский.

При этом он не назвал его фамилию.

Назначение посла состоится в ближайшее время, однако точных сроков Президент не уточнил.

В интервью изданию «Левый Берег» бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил об отказе от должности посла Украины в США.

«Да. Но я это никогда такие предложения не рассматривал. Позиция посла США, одна из самых стратегически важных – на нее есть много желающих», – заявил Данилюк отвечая на вопрос о предложения должностей послов в Великобритании и США.

При этом Данилюк подчеркнул, что не смотря на кризис отношений между Украиной и США, это не стало причиной его отказа от должности посла в США.

«Дело не в этом», – отметил Данилюк.

19 июля Зеленский уволил посла Украины в США Валерия Чалого. В интервью «Левому Берегу» помощник главы государства Андрей Ермак назвал прежнего посланника, Валерия Чалого – «послом не Украины, но Порошенко».

«То есть, о том, чтоб Чалый остался в Вашингтоне при нынешней власти речь не шла. Определились с тремя вариантами. Все три – оооооочеень достойные», – сообщила в своем Telegram-канале главред издания «Левый Берег» Соня Кошкина.

Первая – Александр Щерба, посланник Украины в Австрии.

Второй – Геннадий Надоленко, посол Украины в Израиле.

Третий – Олег Шамшур, во Франции.

«А дальше произошло интересное. Щербу начали отчаянно мочить в СМИ. Отчаянно. Классическая заказная кампания. Но цели она достигла», – подчеркивает Кошкина.

Отмечается, что Надоленко тоже оттеснили на второй план.

«А вот Шамшур… С ним совсем глупая ситуация. Ибо запрос на агреман на Олега Владиславовича подали. Подали, но затем почему-то притормозили. Не отозвали, а именно притормозили. То есть агреман «висит». По-хорошему, Зеленскому указ бы подписать. Определиться как-то. Но пока вот так», – отмечает Кошкина.

Напомним, что в США потребовали от Госдепа объяснений по вопросу отстранения от должности посла в Украине.