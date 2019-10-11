Гривна продолжает укреплять свои позиции по отношению к доллару

НБУ подтвердило снижение официального курса доллара по отношению к гривне.

Национальный банк изменил официальный курс гривны на 17 копеек, установив его на 11 октября на уровне 24,53 гривны за доллар, говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 27,05 (на 10 октября – 27,12 гривны).

Накануне Национальный банк не изменил официальный курс гривны, установив его на 10 октября на уровне 24,70 гривны за доллар.

10 октября котировки гривны к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,54 – 24,59 гривны за доллар.

10 октября котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,49 – 24,53 гривны за доллар.