В США потребовали объяснений причин отстранения от должности посла в Украине Йованович

Сенаторы США потребовали от Помпео объяснить отстранение посла в Украине. Сенаторы подчеркивают, что глава Госдепа «не сделал ни одного замечания в защиту посла Йованович».

Десять американских сенаторов-демократов из комитета по международным отношениям написали письмо госсекретарю Майку Помпео, требуя ответов на майское отстранение тогдашнего посла в Украине Мари Йованович, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Вы не сделали ни одного замечания в защиту посла Йованович и не возвестили о ее более, чем 30-летней службе американскому народу. Согласно последним сообщениям, вы даже поддержали ее досрочное отстранение – что, в отсутствие какого-либо логического объяснения, похоже, связано с попыткой президента использовать политику США в Украине для преследования своих собственных политических интересов», – говорится в письме.

Сенаторы попросили Помпео не препятствовать показаниям Йованович в Палате представителей и защитить ее от дальнейшего политического возмездия.

Конгрессмены задали госсекретарю ряд вопросов, чтобы получить больше ясности в отношении отзыва Йованович с ее поста в Киеве.

Кроме того, сенаторы обвинили главу Госдепартамента в том, что он отказался публично поддерживать персонал своего ведомства на фоне продолжающихся атак президента Дональда Трампа на неназванного осведомителя, чья жалоба на его июльский звонок с президентом Украины привела к тому, что Палата представителей США начала процесс импичмента.

«Как глава глобальной дипломатической силы нашей страны, ваш отказ встать на защиту карьерных работников и поддержать информаторов вызывает тревогу. На вас возложена обязанность не продолжать разрушительные и необоснованные нападки президента, а направить простой сигнал всем, кто работает в Государственном департаменте – вы их поддерживаете», – говорится в письме.

Ранее издание «Wall Street Journal» писало, что президент Трамп отозвал бывшего посла США на Украине Йованович на фоне жалоб его сторонников, в том числе личного адвоката Руди Джулиани. Отмечалось что хотя отъезд Йованович в мае из Украины Госдеп США преподнес как «запланированный», ее пребывание на посту посла было на три месяца короче обычного трехлетнего срока.

В то же время стало известно, что бывшего посла США в Украине Мари Йованович отстранили от должности после ее настояния на том, чтобы просьбы личного адвоката президента США Руди Джулиани к украинским официальным лицам о проведении расследований передавались по официальным каналам, а не неофициально, сообщает «Associated Press» со ссылкой на экс-дипломата, обсуждавшего эту ситуацию с Йованович.

По словам бывшего дипломата, Йованович отозвали после того, как она отказалась передавать просьбы относительно расследований в Украине «офлайн, лично, неформально», а настаивала на том, что у США есть формальные способы обратиться за помощью к иностранным правительствам в проведении расследований.

Он пояснил, что Государственный департамент традиционно опирается на договоры о взаимной правовой помощи, в соответствии с которыми США и иностранные официальные лица соглашаются обмениваться доказательствами и информацией в ходе уголовных расследований.

Экс-посол Йованович планирует в пятницу дать показания в Палате представителей Конгресса в рамках процедуры импичмента Трампа.

Демократы говорят, что ожидают ее появления, несмотря на утверждение Трампа, что его администрация не будет сотрудничать с расследованием.

Напомним, в марте прошлого года Йованович оказалась в центре внимания, когда тогдашний генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил в интервью вашингтонскому изданию «The Hill», что Йованович, якобы, давала ему список с именами лиц, которых прокуратура не должна преследовать. Государственный департамент тогда выступил с опровержением.

25 сентября Белый дом обнародовал телефонный разговор президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского от 25 июля, который стал причиной того, что Конгресс объявил о начале официального расследования против президента. В нем, президенты, среди прочего, критиковали Йованович. Трамп рассказал Зеленскому, что работа посла «имела негативные последствия, а люди, с которыми она договаривалась, показали себя с плохой стороны». Президент Украины согласился и заявил, что отношение Йованович к нему «было далеко не из лучших, поскольку она поддерживала предыдущего президента».