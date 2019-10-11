Президент отказался рассказать о содержание беседы с экс-главой СБУ Хорошковским

Зеленский встречался с Хорошковским тет-а-тет на Банковой. Президент заверил, что бывший глава СБУ не входит в его команду.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что встречался с бывшим главой Службы безопасности Украины Валерием Хорошковским на Банковой, передает «Левый Берег».

«С господином Хорошковским я действительно встречался на Банковой. Я этого не скрываю. Я не помню, почему не было фотоотчета. Но мы уже знаем, как общество реагирует – был Коломойский, был фотоотчет», – сказал он на пресс-конференции в четверг.

«К нему был один очень серьезный вопрос, и мы этот вопрос обсуждали тет-а-тет», – добавил Зеленский.

Он сказал, что пока не может раскрыть содержание этой встречи.

«Со временем вы будете знать, по поводу чего была эта встреча, когда мы увидим ее результаты. Эта встреча не о каких-то должностях, не о каких-то теневых договоренностях», – сказал президент.

Он заверил, что «никакой должности не может быть» для Хорошковского.

«Это не касается никаких международных отношений», – добавил президент.

Экс-глава Службы безопасности Украины и бывший вице-премьер-министр времен президентства Виктора Януковича Валерий Хорошковский после победы Владимира Зеленского на выборах стал регулярно прилетать в Украину и наведываться в Офис президента, говорится в новом расследовании «Схем».

В сюжете показано, что только с начала октября журналисты смогли зафиксировать минимум два визита Валерия Хорошковского на Банковую.

Журналисты сняли, как в последний день сентября Валерий Хорошковский прилетел на частном самолете из Лондона поздно вечером в аэропорт «Киев» вблизи Жулян, где его встречал кортеж с охраной.

Уже на следующее утро, 1 октября «Схемы» зафиксировали, как этот же кортеж Валерия Хорошковского следовал в направлении Офиса президента. Сначала машины проехали арку, которая ведет к его боковому заезду, а уже через 2 часа с ней выехали.

Позже, 9 октября, журналисты заметили как самолет, которым пользуется Хорошковский прилетел из Турции.

Позже «Схемы» зафиксировали, как ведомственная машина Skoda уехала из Офиса президента, заехала в подземный паркинг здания, где, по данным редакции, располагается офис Хорошковского, и где ведомственную машину ждала его охрана, после чего она быстро уехала с закрытого паркинга и вернулась на Банковую, заехав через боковой заезд в Офис президента.

«Получается, что после избрания Зеленского президентом в Украину вернулся политик и бизнесмен эпохи Януковича, который последние 5 лет просиживал за рубежом, и не принимал никакого участия в публичной политике, самолет которого зато за это время чаще фиксировали в Москве, чем в Киеве. Хорошковский имеет давнюю связь с самим Владимиром Зеленским – еще со времен когда тот транслировал свой Вечерний Квартал на телеканале «Интер» – и давал концерты на празднике СБУ. И теперь, мы фиксируем, что прилетая в Киев, в первую очередь Хорошковский идет на Банковую в офис Зеленского теперь уже президента», – говорится в материале «Схем».

Напомним, что Хорошковский с конца 2012 года в основном жил за границей. Его выезду за границу предшествовал конфликт с экс-премьером Азаровым. В декабре 2012 года Хорошковский, находясь на должности первого вице-премьера, написал заявление об увольнении. Он обосновал свое решение «несогласием относительно повторного назначения Николая Азарова на должность премьера».

Раньше Хорошковский также был начальником таможни и министром финансов.

В мае 2019 года Хорошковский вернулся в Украину.