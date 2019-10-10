У Путина обвинили Украину в срыве реализации «формулы Штайнмайера» на Донбассе

Кремль обвинил Украину в срыве разведения сил в Золотом и Петровском. Лавров отрицает обвинения в адрес Москвы в затягивании саммита.

Помощник президента России Юрий Ушаков обвинил Украину в срыве разведения сил в Золотом и Петровском под надуманным предлогом, пишет кремлевское официальное издание «Российская Газета».

«Украинская сторона вчера под надуманным предлогом нарушения режима прекращения огня не стала приступать к практической части разведения», – отметил помощник Путина.

При этом он выразил надежду, что процесс разведения сил в этих районах сдвинется «с мертвой точки» и «после этого можно будет более конкретно рассуждать о сроках проведения саммита в нормандском формате».

Ушаков подтвердил позицию российской стороны о том, что для проведения саммита необходимо выполнить ряд условий, среди которых – разведение сил на Донбассе в районе населенных пунктов Золотое и Петровское.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в свою очередь сказал, что Украина умышленно обостряет ситуацию, передает «Интерфакс-Украина».

«То, что происходит сейчас с неразведением сил и средств в Петровском и Золотом связано с тем, чтобы обострить тему проведения саммита в «нормандском формате» ради проведения самого саммита», – сказал Лавров.

По его словам, обвинения в адрес Москвы в затягивании организации встречи «нормандской четверки» – это «попытка с очень негодными средствами».

Лавров заявил, что «есть ощущение, что украинская сторона требует проведения «нормандского саммита» с тем, чтобы пересмотреть договоренности предыдущих встреч лидеров России, Украины, Германии, Франции». Министр считает, что это может быть ударом по репутации «нормандской четверки», и российская сторона сделает все, чтобы этого не допустить.

Напомним, сегодня, во время пресс-конференции, Владимир Зеленский заявил, что «Нормандская четверка» начала согласование новой даты саммита.

Зеленский во время разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель назвал ей приемлемые даты саммита «нормандской четверки». После этого Германия и Франция должна согласовать одну из них с российской стороной.

Ранее Зеленский и лидеры Франции и Германии готовы были провести саммит «нормандской четверки» 17 сентября, но Россия по «техническим причинам» не смогла принять участие в этой встрече.

Последний раз лидеры «четверки» встречались еще осенью 2016 года в Берлине.