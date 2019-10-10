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Украина предложила даты проведения саммита в «нормандском формате»

«Нормандская четверка» начала согласование новой даты саммита, выбирая из предложенных Зеленским во время встречи с Меркель.

Президент Владимир Зеленский во время разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель назвал ей приемлемые даты саммита «нормандской четверки». После этого Германия и Франция должна согласовать одну из них с российской стороной, рассказал президент на пресс-конференции в четверг, передает «Левый Берег».

«Вчера я говорил с канцлером Ангелой Меркель, мы поднимали этот вопрос. Они будут обсуждать это с французской стороной и потом будут предлагать дату российской стороне», – сказал глава государства.

Зеленский объяснил, что очень хочет встретиться с российским президентом, потому что, по его мнению, это единственная возможность завершить боевые действия. Личная встреча с Путиным пока невозможна, признал президент Украины, поэтому он рассчитывает на переговоры в «нормандском формате».

«Нам нужно смотреть друг другу в глаза, понять, кто что хочет, и понять три-пять реальных шагов, когда и как можно завершить войну. Потому что мы очень хотим. А если вы тоже хотите, давайте встречаться. Встречаться можно в двух форматах: нормандском и в формате прямой встречи с президентом России. О прямой встрече никто не говорит, потому что все против. Эта встреча должна быть, если мы хотим завершить войну. Но пока мы говорим только о нормандском формате», – сказал он.

Зеленский сказал, что к саммиту его подталкивают постоянные потери на фронте.

«Два дня – один человек. Мне говорят: да куда ты рвешься с нормандским форматом? А у меня такая табличка – с фамилиями. Два дня – один человек. Так нужно спешить или нет?» – сказал Зеленский.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский и лидеры Франции и Германии готовы были провести саммит «нормандской четверки» 17 сентября, но Россия по «техническим причинам» не смогла принять участие в этой встрече.

Последний раз лидеры «четверки» встречались еще осенью 2016 года в Берлине.

Источник Левый Берег
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