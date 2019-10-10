Во Львове написали президенту гневное письмо насчет «формулы Штайнмайера»

Львов выступает против мира с Россией любой ценой.

Львовский городской совет проголосовал за то, чтобы направить обращение к президенту Владимиру Зеленскому, Кабинету министров и Верховной Раде касательно «формулы Штайнмайера» и ее угрозы для страны, сообщает информационный ресурс горсовета.

«Мы, депутаты Львовского городского совета, возмущены ситуацией с реализацией Минских договоренностей и подписанием так называемой «формулы Штайнмайера»…», – пишут депутаты.

Депутаты пишут, что львовяне против мира в любой ценой. Они считают, что вышеупомянутая формула «поставит знак равенства между героическими защитниками целостности государства, отдавшими свои жизни за Украину, и наемными боевиками, которые убивали, пытали и грабили мирное население»

«Потому требуем, чтобы любые переговоры о достижении мира проводились с учетом интересов безопасности нашего государства и мнения защитников нашей Родины. Понимаем, что договоренности предусматривают взаимные уступки, но совершенно неприемлемы любые компромиссы в таких вопросах», – говорится в письме.

В качестве вопросов, которые не предполагают компромиссов, депутаты выделяют следующие:

1. Отвод украинских войск из обустроенных укреплений, отступление назад.

2. Проведение выборов на территории ОРДЛО при отсутствии контроля над этими территориями властью Украины.

3. Предоставление любой формы особого статуса этой территории будет противоречить действующей Конституции Украины и принципу территориальной целостности и унитарности государства».

Напомним, что Зеленский обвиняет Порошенко в подстрекательстве украинского общества к новому майдану.