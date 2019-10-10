ЕС настаивает на реализации Минских соглашений по мирному урегулированию ситуации на Донбассе

ЕС надеется, что согласование так называемой «формулы Штайнмайера» может привести к прогрессу в выполнении Минских соглашений, заявила высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини на слушаниях в Европарламенте, сообщает «Европейская Правда».

«Итоги заседания Трехсторонней контактной группы в Минске 1 октября по так называемой формуле Штайнмайера – это шаг, который, как мы надеемся, может привести к некоторого прогресса в направлении полного выполнения Минских соглашений всеми сторонами», – сказала она.

Могерини отметила, что Минские соглашения по-прежнему играют центральную роль в достижении устойчивого мирного урегулирования конфликта на востоке Украины, прекращении боевых действий и страданий многих людей.

«Крайне важно поддерживать прогресс в разведении сил и строительстве моста в Станице Луганской. И нам нужно длительное прекращение огня для достижения конечной цели восстановление контроля Украины над всей своей территорией», – заявила она.

«Формула Штайнмайера», предложенная в конце 2015 года, касается выполнения одного из пунктов минских соглашений – определение статуса Донбасса. Суть формулы заключается в том, что Донбасс должен получить особый статус на время проведения там местных выборов, а на постоянной основе – после того, как результаты выборов признает ОБСЕ. Под ее контролем должно состояться и само голосование.