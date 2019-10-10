Президент обвиняет своего предшественника в подстрекательстве к новому Майдану

Зеленский обвиняет Порошенко в «подталкивании» нового Майдана Президент подчеркивает, что «очень спокойно к этому относится, но люди должны знать, что они тогда выберут».

Президент Владимир Зеленский обвинил своего предшественника Петра Порошенко в подготовке нового Майдана. Зеленский сделал такое заявление на пресс-конференции в четверг, передает «Левый Берег».

«Ошибка Порошенко в том, что ему кажется, что он может быть лидером нового Майдана. Но он забывает, что он уже не президент. Даже не то что забывает, а не верит, я боюсь, что это уже на физическом уровне проблема. Он против разведения сил на Донбассе, и ему кажется, что по этому поводу может быть Майдан. Мало того, что он немножко подталкивает Майдан своими средствами массовой информации, и своими действиями. Случайно гулял-гулял – и пришел на Майдан?» – сказал Зеленский.

Он добавил, что не собирается держаться за должность, как президент Виктор Янукович.

«Я ничего этого не боюсь. В любой момент и любую секунду, если общество решит, что не хочет, чтобы я был президентом… Кровопролития не будет. Я очень спокойно к этому отношусь. Но люди должны знать, что они тогда выберут. Они точно не выберут прекращение войны и они точно будут выбирать среди того меню товаров, которое есть на рынке, продажном политическом рынке», – сказал Зеленский.

Президент добавил, что лично он – не входит в это «меню».

Напомним, Петр Порошенко ранее шутил, что путч будет в декабре и посоветовал обращаться по этому поводу к нардепу Елизавете Богуцкой из «Слуги народа».

При этом Порошенко не исключил, что люди могут выйти на Майдан.