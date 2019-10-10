В Украине прослушивают разговоров участников акций протеста против «формулы Штайнмайера»

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что ему «кладут на стол записи», и что он знает, «кто с кем о чем договаривался» при организации акций протеста против «формулы Штайнмайера», заявил глава государства на встрече с ветеранами, организовывающими акции протеста, сообщает участник встречи Виктор Трегубов на своей странице в Facebook.

«Саша Погребиський попросил его, Зеленского, передать привет Богдану и требовать от него извинений перед ветеранами. Ведь Богдан обвинил митингующих 6 октября в том, что они собирались за деньги. А ему – и другим присутствующим там ветеранам – немного обидно это слышать», – написал Трегубов.

«Ребята, – говорит Зеленский своим характерным тоном, – 99% из вас нормальные люди. Но есть же 1% … Короче, мне же тоже кладут на стол записи. Я знаю, кто с кем о чем договаривался и кто кому сколько платил. А привет Богдану я передам», – добавил он.

По словам участника встречи, этим признанием президент «лихо порвал» установившийся было эмоциональный контакт с присутствующими.

«Одно из двух – или человек перед нами бросает слабый понт, неудачно убивая между нами клин, либо – что, может, и хуже – ему лапшу на уши вешают не только голландцы, но и собственные спецслужбы. Ну б##дь. Нормально же общались. (Где-то в этот момент я понял, что «на б##дь!» говорю вслух, а не о себе, и сомкнул пасть)», – написал Трегубов.

Як ветерани до Зеленського ходили.Привіт, рідні.Я сьогодні трішечки поспілкувався з паном Володимиром Зеленським…. Geplaatst door Victor Tregubov op Woensdag 9 oktober 2019

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