В Украине прослушивают разговоров участников акций протеста против «формулы Штайнмайера»
Зеленский заявил ветеранам, что читает прослушку разговоров участников акций протеста против «формулы Штайнмайера».
Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что ему «кладут на стол записи», и что он знает, «кто с кем о чем договаривался» при организации акций протеста против «формулы Штайнмайера», заявил глава государства на встрече с ветеранами, организовывающими акции протеста, сообщает участник встречи Виктор Трегубов на своей странице в Facebook.
«Саша Погребиський попросил его, Зеленского, передать привет Богдану и требовать от него извинений перед ветеранами. Ведь Богдан обвинил митингующих 6 октября в том, что они собирались за деньги. А ему – и другим присутствующим там ветеранам – немного обидно это слышать», – написал Трегубов.
«Ребята, – говорит Зеленский своим характерным тоном, – 99% из вас нормальные люди. Но есть же 1% … Короче, мне же тоже кладут на стол записи. Я знаю, кто с кем о чем договаривался и кто кому сколько платил. А привет Богдану я передам», – добавил он.
По словам участника встречи, этим признанием президент «лихо порвал» установившийся было эмоциональный контакт с присутствующими.
«Одно из двух – или человек перед нами бросает слабый понт, неудачно убивая между нами клин, либо – что, может, и хуже – ему лапшу на уши вешают не только голландцы, но и собственные спецслужбы. Ну б##дь. Нормально же общались. (Где-то в этот момент я понял, что «на б##дь!» говорю вслух, а не о себе, и сомкнул пасть)», – написал Трегубов.
Як ветерани до Зеленського ходили.Привіт, рідні.Я сьогодні трішечки поспілкувався з паном Володимиром Зеленським….
Geplaatst door Victor Tregubov op Woensdag 9 oktober 2019
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