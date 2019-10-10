Германия запретила принимать паспорта выданные Россией жителям Донбасса

МИД Германии официально заверил украинского посла, что все германские консульства не будут принимать российские паспорта выданные жителя оккупированного Донбасса.

МИД Германии заверил, что германские консульства не будут принимать при оформлении документов российские паспорта выданные украинским гражданам с оккупированного Донбассе, сообщил в своем Twitter посол Украины в Германии Андрей Мельник.

«Зрада отменяется: руководство МИД Германии лично сообщил мне об указании всем консульствам не признавать российские паспорта, выданные украинцам на оккупированном Донбассе», – написал Мельник.

Зрада скасовується: керівництво МЗС Німеччини особисто повідомило мене про вказівку всім🇩🇪консульствам НЕ ВИЗНАВАТИ російські паспорти, видані українцям на окупованому Донбасі. Danke für die Solidarität @AuswaertigesAmt pic.twitter.com/O9nGehILss — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) October 10, 2019

Напомним, что ранее стало известно о том, что Кремль ускорил паспортизацию Донбасса перед саммитом «нормандской четверки».