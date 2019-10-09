Фильм крымскотатарского режиссера номинирован на Оскар

Фильм «Домой» Наримана Алиева – в лонг-листе на «Оскар». Всего на включение в номинацию претендуют 93 фильма.

Украинский фильм крымскотатарского режиссера Наримана Алиева «Домой» – в лонг-листе премии «Оскар» в категории «Международный полнометражный фильм», свидетельствует опубликованный список Американской киноакадемии.

Всего в лонг-лист попало 93 киноленты.

Напомним, «Домой» – дебютный полнометражный фильм Наримана Алиева, премьера которого состоялась в «Особом взгляде» Каннского кинофестиваля. Украинская премьера фильма состоялась на Одесском кинофестивале, где он получил гран-при, разделив его с грузинским фильмом «А потом мы танцевали».

В августе этого года фильм стал единственным национальным претендентом на премию «Оскар».

Кроме того, фильм крымскотатарского режиссера получил главную награду на Международном кинофестивале в Бухаресте.