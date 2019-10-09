Курс гривны колеблется относительно доллара

После падения курса гривны по отношению к доллару накануне, он начал снова укрепляться.

9 октября котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,73 – 24,76 гривны за доллар, сообщает «Finance.ua».

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США – 24,62 – 24,66 гривны;

Евро – 27,03 – 27,07 гривны.

9 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,73 – 24,76 гривны за доллар.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 16 копеек, установив его на 9 октября на уровне 24,70 гривни за доллар.

Напомним, что накануне гривна упала по отношению к доллару.