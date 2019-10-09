В Луганской области произошло столкновение между полицией протестующими активистами

На блокпосту в Луганской области произошли столкновения между полицией и добровольцами. Люди Билецкого идут в Золотое, чтобы не допустить разведения сил.

На блокпосту в городе Кременная Луганской области произошли столкновения между полицией и добровольцами, которые направлялись в Золотое, чтобы не допустить разведения сил, сообщает телеканал «Громадське».

Участники акции «Последний блокпост», которые едут колонной в Золотое, остановились на блокпосту. Добровольцы требуют пропустить их, в результате чего возникла потасовка, во время которой один из правоохранителей выстрелил в воздух.

Также сообщается, что один из правоохранителей пострадал, его забрали медики.

На блокпосту у місті Кремінна сталися сутички між поліцією та добровольцями і ветеранами, які хочуть проїхати в Золоте, аби не допустити розведення сил. відео: телеграм-канал "Ні капітуляції" pic.twitter.com/bTu3cclJIk — hromadske (@HromadskeUA) October 9, 2019

Из-за инцидента очередь к блокпосту в Кременной растянулась на 4 км.

После потасовки националистов пропустили через блокпост.

Нацполиция сообщает, что в результате произошедшего на блокпосту задержали двух активистов. Один – водитель авто, который наехал на ногу спецназовца, другой – находился в розыске.

Кроме того, из автомобиля, который следовал в колонне изъяли 6 единиц охотничьего огнестрельного оружия. После проверки оружие вернут владельцам.

После наезда на полицейского во время столкновений на блокпосту в Кременной полиция открыла производство по статье «угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа», сообщила пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Луганской области Татьяна Погукай, информирует «Громадське Радіо».

По ее словам, сейчас водитель автомобиля, наехавший на полицейского, находится в участке. Мужчина дает показания. У него пока нет статуса ни подозреваемого, ни арестованного.

Напомним, 1 октября в Минске договорились о разведении войск в Петровском и Золотом в Луганской области. Разведение должно было начаться 7 октября, но его перенесли из-за обстрелов со стороны пророссийских боевиков.

В Минобороны сообщили, что ВСУ технически готовы к разведению войск, а также уточнили, что войска отойдут на позиции 2016 года.

В СМИ появилась информация о том, что после разведения сил на Донбассе так называемыми «серыми зонами» могут стать Широкино, Пески, Гранитное и другие, подконтрольные Киеву населенные пункты. Комментируя это, в штабе Операции объединенных сил заявили, что в свою очередь, противник также будет отходить из Ясиноватой, частично из Донецка, из Сокольников.