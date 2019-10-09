Американца воевавшего в АТО арестовали в Украине по обвинениям в США

Крейга Ланга, который воевал в АТО, взяли под стражу в Виннице.

Винницкий апелляционный суд взял под стражу гражданина США Крейга Ланга, который участвовал в антитеррористической операции на востоке Украины весной 2016 года, сообщает пресс-служба Винницкого апелляционного суда.

21 августа иностранца задержали инспекторы пограничной службы Могилев-Подольского отряда. Ланга разыскивают правоохранительные органы США, чтобы привлечь к ответственности по трем уголовным делам: кража, разбой и убийство.

По украинскому законодательству эти преступления – экстрадиционные: соответствуют статьям 185, 187 и части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины и караются лишением свободы. В частности, последняя предусматривает заключение на срок от 10 до 15 лет или пожизненное.

Фото из зала суда. Фото из зала суда. Фото из зала суда. Пред 1 из 3 След

Прокуратура ходатайствовала о содержании мужчины под стражей для обеспечения выдачи (экстрадиционного ареста). Адвокаты просили оставить в силе решение первой инстанции.

8 октября Винницкий апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу прокурора на постановление городского суда и применил к Крейгу Лангу меру пресечения в виде содержания под стражей до 6 декабря этого года. Полный текст постановления будет 11 октября.

По словам защитников, мужчина проживал в Киеве вместе со своей сожительницей. Под круглосуточным домашним арестом находился в съемной квартире в Виннице.

Крейг Ланг принимал участие в антитеррористической операции на востоке Украины в марте-апреле 2016 года. Работает ли он парамедиком в «Грузинском легионе», не известно.