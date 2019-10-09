Глава ГБР прокомментировал возобновление уголовного дела в отношение Пашинского

Труба заявляет, что «ГПУ покрывала Пашинского и сделала из него жертву».

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявляет, что следователи Генеральной прокуратуры 2,5 года не расследовали производство о выстреле народного депутата Сергея Пашинского в человека и пытались его закрыть, сообщил директор ГБР на брифинге передает «Украинская Правда».

Труба отметил, что Государственное бюро расследований расследует сейчас то производство, которое было открыто 31 декабря 2016 года, когда народный депутат во время конфликта на дороге выстрелил в ногу человеку – и теперь нардепу объявлено подозрение по факту причинения тяжкого телесного повреждения, ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Директор ГБР подчеркнул, что Пашинский получил легкие телесные повреждения, а другой участник – тяжелые, но фактор народного депутата повлиял на расследование.

Он разделил расследование на три этапа.

“Этап первый – это этап с момента конфликта и регистрации уголовного производства до начала февраля 2017 года, расследование проводили следователи Васильковского отдела полиции и прокуратуры Киевской области. Основная часть доказательств, на которые опираются следователи ГБР, собраны именно в этот период», – заявил Труба.

Следователи прокуратуры Киевской области назначили судебно-медицинские экспертизы. По результатам этих экспертиз установлено, что народный депутат получил легкие телесные повреждения, а гражданин, в которого он стрелял, получил тяжелые телесные повреждения.

«Второй этап – с февраля 2017 года по сентябрь 2019 года. Именно в это время уголовное производство забрала Генеральная прокуратура, которая все время модерировала его в пользу народного депутата», – отметил Труба.

«Во-первых, гражданин, получивший пулевое ранение, не был признан потерпевшим… Генеральная прокуратура не расследовала действия народного депутата как причинившие другому лицу тяжкие телесные повреждения. Этот гражданин даже не привлекался к следственному эксперименту», – подчеркнул глава ГБР.

В тоже время Генеральная прокуратура выделила в отдельное производство хулиганские действия в отношении народного депутата и направила их для проведения расследования в Национальную полицию.

«И последнее, следователи Генпрокуратуры дважды закрывали это уголовное производство. Первый раз в 2017 году – тогда Печерский райсуд констатировал, что решение вынесено преждевременно и обязал провести определенные следственные и процессуальные действия. С этого момента, как следствие было возобновлено Генпрокуратурой, расследование не проводилось», – отметил Труба.

Второй раз это производство было закрыто в марте этого (2019-го) года – через 20 дней после того, как уголовное производство было передано для расследования в ГБР.

«Третий этап – нынешний этап, когда расследование разблокировано и в настоящее время проводится следователями Государственного бюро расследований», – подчеркнул Труба.

Напомним, что возобновление уголовного в отношение Сергея Пашинского считают политическим преследованием и местью экс-замглавы президентской администрации Януковича Андрея Портнова.