В Еврокомисси настаиваю на возврат Россией контроля над границей на Донбассе Украине

Спецсоветник Юнкера назвал возврат границы решающим пунктом Минских соглашений. Он подчеркивает, что «россияне не смогут доставлять войска и вооружение, как они делают это до сих пор».

Специальный советник президента Еврокомиссии по вопросам Украины Эльмар Брок считает возвращение границы под контроль Украины решающим пунктом Минских соглашений. Он сказал об этом в интервью «Интерфаксу-Украина».

«Если есть условие, что Украина вернет контроль над границей, то тогда это – решающий пункт. Потому что если это так, то россияне не смогут доставлять войска и вооружение, как они делают это до сих пор. Крайне важно то, какими будут последующие действия. Мне неизвестны детали этого соглашения, но я думаю, что для украинского правительства важен контроль над каждой стадией выполнения достигнутых соглашений», – комментируя порядок выполнения Минских соглашений.

По его мнению, условия «Минска» не выполняются, потому что стороны настаивают на том, чтобы это сделал оппонент.

«Нам нужно найти решение, которое предусматривает пошаговую стратегию: одна сторона делает этот шаг, другая сторона – другой и так далее для того, чтобы достичь прогресса. Если никто не хочет делать шагов, ничего не будет происходить вообще», – сказал Брок.

Напомним, что боевики «ЛНР» и «ДНР» недавно заявили, что Украина не получит контроль над границей.