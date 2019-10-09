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В США заметно выросла российская пропаганда

В Сенате США заявили о росте российской пропаганды после президентских выборов 2016 года. Активность российской «фабрики троллей» возросла более чем на 200% в Instagram и более чем на 50% в других соцсетях.

После выборов в США в 2016 году активность российской «фабрики троллей» возросла более чем на 200% в Instagram и более чем на 50% в других соцсетях, сообщает Комитет Сената США по разведке, передает «Deutsche Welle».

Отмечается, то базирующееся в Санкт-Петербурге «Агентство интернет-исследований» Евгения Пригожина (известного как «повар Птуина») «скорее расширило, чем свернуло свою деятельность» с момента голосования в ноябре 2016 года.

При этом активность связанных с «фабрикой троллей» аккаунтов в Instagram выросла более чем на 200%, аккаунтов в Facebook, Twitter и Youtube – на более чем 50%, указывается в заявлении двухпартийного комитета, возглавляемого республиканцем Ричардом Барром.

По данным сенаторов, российская кампания была направлена, прежде всего, на афроамерикацев и имела своей целью обострение внутренней напряженности и повышение шансов на переизбрание президентом США Дональда Трампа.

Одновременно комитет по разведке рекомендовал Конгрессу рассмотреть новые законы, обязывающие раскрывать информацию о заказчиках интернет-рекламы, связанной с выборами.

Напомним, «Агентство интернет-исследований» и другие занимающиеся пропагандой в Сети российские структуры находились в фокусе расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера, который с мая 2017 года расследовал вмешательство РФ в выборы американского президента в 2016 году.

Результаты исследования были представлены в марте 2019 года. По данным Мюллера, вмешательство в выборы происходило через «Агентство интернет-исследований», которое связывают со структурами Пригожина, а также через хакерские атаки. Кампания Москвы по вмешательству в американские выборы была разносторонней и скоординированной и проводилась с участием государственных СМИ и агентств, хакеров, проплаченных пользователей соцсетей («троллей»), блогеров и спецслужб.

Россия категорически отрицает вмешательство в президентскую кампанию в США в 2016 году. В свою очередь Трамп заявляет, что является жертвой «охоты на ведьм», и также решительно отрицает сговор своего избирательного штаба с Москвой.

Источник Deutsche Welle
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