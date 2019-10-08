Россия отвергает идею включения США в «нормандский формат»

В Кремле отвергли идею участия США в «нормандском формате». Пресс-секретарь Путина заявил, что США могли бы использовать своё влияние на Украину.

Россия не поддерживает идею участия США в переговорах в «нормандском формате» о разрешении конфликта на востоке Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, передает «Радио Свобода».

Песков, также отметил, что США могли бы использовать своё влияние на Украину.

Так он прокомментировал высказывание президента Беларуси Александр Лукашенко о том, что без США что найти решение по украинскому конфликту не получится.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности присоединиться к переговорам о мире в Украине (в нормандском формате), если это будет нужно их участникам. О готовности США присоединиться к «нормандскому формату» ранее также сообщал бывший представитель Госдепа по Украине Курт Волкер.

Расширить круг участников переговоров в «нормандском формате» за счет руководителей Великобритании и США предложил президент Украины Владимир Зеленский.

«Нормандская четверка» – формат переговоров о разрешении конфликта на Донбассе, в который входят Украина, Германия, Франция и Россия. Последний саммит «нормандской четверки» состоялся еще осенью 2016 года.