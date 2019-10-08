Генштаб утверждает, что украинские военные будут отведены не более чем на километр

Глава Генштаба рассказал, что разведение войск на Донбассе будет зеркальным. Хомчак, подчеркнул, что после разведения войск ВСУ отойдут на позиции 2016 года.

Начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак рассказал, что разведение войск на Донбассе будет зеркальным, на расстояние одного километра от линии соприкосновения в обе стороны, при этом украинские военные отойдут на позиции, которые занимали три года назад, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-центр Минобороны.

«Новые позиции украинских военных будут там, где они были в 2016 году, когда впервые произошло разведение сил в упомянутом районе. Подразделения ВСУ и в дальнейшем будут полностью контролировать ситуацию», – заявил Хомчак во время рабочей поездки в район проведения Операции объединенных сил.

В свою очередь министр обороны Андрей Загороднюк отметил, что украинские военные отойдут на расстояние, которое в случае нарушения договоренностей боевиками, позволит ВСУ сразу же вернуться обратно.

«Для этого созданы все предпосылки, разработан соответствующий план с учетом именно такой ситуации», – отметил министр обороны и добавил, что координаты мест разведения есть в Минских соглашениях, они были нанесены еще в 2014 году.

Напомним, 1 октября в Минске договорились о разведении войск в Петровском и Золотом в Луганской области. Разведение должно было начаться 7 октября, но его перенесли из-за обстрелов со стороны пророссийских боевиков.

Теперь необходимо ждать следующий период в 7 дней, который должен подтвердить, что у сторон серьезные намерения. Если разведение сил начнется, но не будет выполняться, то ВСУ вернутся на свои позиции.