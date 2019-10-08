Лукашенко заявил, что западные партнеры отказываются помогать Украине на Донбассе

Лукашенко заявил, что Запад оставил Зеленского с Донбассом один на один. Он подчеркнул, что «и с Востока, и с Запада только камни бросают в этого молодого человека».

Глава Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Запад оставил Украину одну решать конфликт в Донбассе. Об этом он сказал, выступая на форуме «Минский диалог», передает «Интерфакс-Украина».

«Мы этого Зеленского, которого загрузили этим страшным грузом, не его проблемами, оставили один на один с этими проблемами», – отметил Лукашенко.

По словам лидера Беларуси, происходящее в Киеве показывает, что «там без разбора используют определенные силы этот процесс, чтобы вообще придавить новую власть и нового президента».

«И Европа безмолвствует. Вы знаете, о ком я говорю», – подчеркнул Лукшенко.

«И с Востока, и с Запада только камни бросают в этого молодого человека. Да очнитесь вы, в конце концов. Война не только в Украине, война в нашем доме, и решать эту проблему нам», – заявил лидер Беларуси.

«Если нормандская четверка чего-то стоит, так давно надо было собраться и что-то решать», – подчеркнул Лукашенко.

Напомним, 4 октября во время выступления на Форуме регионов в Житомире Лукашенко заявил, что тесным отношениям его страны с Украиной мешают другие страны.

«Никто и никогда, как бы не заявляли политики вокруг нас, не позволит нам очень сильно дружить. Потому что, к сожалению, мир действует по принципу «разделяй и властвуй», – отметил он.