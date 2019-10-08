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СБУ вывезла с оккупированной территории Донбасса свидетеля российской агрессии против Украины

Контрразведка вывезла с оккупированной территории механика ремонтной роты «ЛНР». Наемник не воевал против Украины, поэтому его освободили от уголовной ответственности.

Контрразведка Службы безопасности Украины вывезла с оккупированной территории Луганской области и задержала наемника, который входил в состав ремонтной роты «Второго армейского корпуса народной милиции «ЛНР». После спецпроверки и дачи им показаний о вооруженной агрессии России мужчину освободили от уголовной ответственности, говорится на сайте СБУ.

Мужчина жил в Сорокино (бывший Краснодон) и согласился чинить военную технику незаконных вооруженных формирований из-за отсутствия денег. В боях против Вооруженных сил Украины он не участвовал и согласился сотрудничать со следствием, поэтому суд освободил его от уголовной ответственности.

В противном случае ему грозила ч. 2 ст. 258-3 Уголовного кодекса – участие в террористической организации.

Напомним, в конце сентября СБУ вывела с оккупированной территории и задержала боевика «ЛНР», который принимал участие в боях против Вооруженных сил в 2014-2015 годах.

Источник СБУ
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