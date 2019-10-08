Официальный курс гривны снизился по отношению к доллару и евро

После колебаний курса гривны в августе и росте в сентябре, национальная валюта начала терять свои позиции.

Национальный банк понизил официальный курс гривны на 25 копеек, установив его на 8 октября на уровне 24,86 гривны за доллар, говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 27,33 (на 7 октября – 27,02 гривны).

Ранее, Национальный банк понизил официальный курс гривни на 27 копеек, установив его на 7 октября на уровне 24,61 гривны за доллар.

7 октября котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,72 – 24,76 гривны за доллар.

Напомним, что с начала месяца замечена тенденция к снижению курса гривны по отношению к доллару и евро.