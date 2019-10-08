В Ростове-на-Дону начинается новое судебное слушание по «делу Хизб ут-Тахрир»

Двух фигурантов «дела Хизб ут-Тахрир» этапировали в Ростов-на-Дону. В Краснодарском СИЗО осталось двое фигурантов этого дела, однако вероятно, их тоже этапируют.

Фигурантов «дела Хизб ут-Тахрир» Сервера Зекирьяева и Мемета Белялов этапировали в СИЗО №1 в Ростове-на-Дону, сообщил адвокат Эдем Семедляев, передает «Крим.Реалии».

«Мне сегодня стало известно, что два дня назад в СИЗО Ростова были этапированы Белялов и Зекирьяев. Сейчас они находятся в карантине, это – обычная практика для этапированных», – сказал адвокат.

Семедляев также уточнил, что в Краснодарском СИЗО осталось двое фигурантов этого дела, «однако и они в скором времени, думаю, будут доставлены в Ростов-на-Дону».

Адвокат также подчеркнул, что 29 октября 2019 состоится первое судебное заседание по делу второй бахчисарайской группы «Хизб ут-Тахрир» по существу.

Напомним, 27 марта 2019 года российские силовики провели в Крыму массовые обыски в домах крымских татар и задержали 25 человек.

25 сентября сообщалось, что один из фигурантов «дела Хизб ут-Тахрир» Джемиль Гафаров находится в критическом состоянии из-за хронического заболевания почек.