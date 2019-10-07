Cуд арестовал Пашинского до начала декабря

Суд удовлетворил ходатайство и арестовал Пашинского до 4 декабря 2019 года.

Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство и арестовал экс-нардепа Сергея Пашинского до 4 декабря 2019 года. Об этом заявила следственная судья Олеся Батрин после возвращения из комнаты совещаний, сообщает корреспондент «Левый Берег».

На судебном заседании прокурор ГПУ Елена Панасенко отметила, что доказательствами совершения Сергеем Пашинским преступления являются протоколы допроса свидетелей, а также протоколы проведения экспертиз. Кроме того, прокурор считает, что избрание меры пресечения в виде содержания под стражей обусловлено тем, что Пашинский может покинуть территорию страны или влиять на досудебное расследование.

Вместе с тем, адвокат Пашинского Андрей Федур отметил, что в ходатайстве нет ни одного доказательства того, что Пашинский совершил умышленное преступление, а также то, что экс-нардеп влиял на следствие.

Федур также напомнил, что дело расследовалось почти три года. И было закрыто процессуальным прокурором 18 марта 2019 из-за отсутствия состава преступления. А 11 сентября этого же года заместитель генпрокурора Кизь отменил постановление о закрытии уголовного производства.

Сам Пашинский вкратце рассказал обстоятельства инцидента 31 декабря 2016. А также сказал, что связывает возобновление дела с желанием отомстить ему Андрея Портнова.

«Он, Портнов, сказал, что как только получит контроль над ними (показывая на прокуроров), то он меня посадит», – сказал Пашинский.

«Я ни разу не уклонился от следственных действий. Я прошел полиграф, более 50 часов различных следственных действий …», – отметил Пашинский.

Напомним, 4 октября ГБР сообщило о подозрении Пашинскому вменяют ч.1 ст. 121 Уголовного кодекса (умышленное телесное повреждение) в связи с инцидентом, когда Пашинский выстрелил из наградного пистолета в ногу жителю одного из сел Васильковского района Вячеславу Химикусу.

Пашинскому просили арест без альтернативы.