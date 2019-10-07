Активисты отметили день рождение Путина «судом» над именинником

Президента России поздравляли с днем рождения и пожелали ему скорейшего международного суда на ним.

Сегодня, 7 октября, активисты «отметили» день рождения президента России Владимира Путина под зданием посольства России, устроив импровизированный суд, сообщает «Depo.Весь мир».

Один из активистов был одет в мантию судьи, другой – в «тюремную робу» и «маску» Путина.

Судили «Путина», как «военного преступника» за вмешательство в дела других государств, незаконный арест и преследование граждан и другие преступления.

«Суд» над Путиным. «Суд» над Путиным. Пред 1 из 2 След

Также в рамках импровизированного суда «судья вызвал свидетеля, который отметил преступления Путина в отношении, в частности, граждан Сирии, Чечни, Молдовы, Грузии, Украины. Путина обвинили в военной агрессии и насильственном внедрении «русского мира» на территории других стран.

После «заседания суда» активисты отметили, что надеются на реальный суд над лидером России и наказание всех его «сподвижников».

Путин побродил по тайге перед своим днем рождения.