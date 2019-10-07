РПЦ включило в свой состав епархии Западной Европы принадлежавшие Вселенскому Патриархату

Русская православная церковь 7 октября объявила о принятии в свой состав общин архиепископии православных русских церквей в Западной Европе с центром в Париже, которую в ноябре 2018 года распустил Вселенский патриархат, сообщает пресс-служба РПЦ.

Московский патриарх Кирилл (Гундяев) назвал это решение историческим.

«Сегодня священный синод принял историческое решение. В состав Русской православной церкви вошла архиепископия приходов русской традиции с центром в Париже, которая до недавнего времени находилась в юрисдикции Константинопольского патриархата. Архиепископия была одной из частей русской православной эмиграции, порожденной революцией и гражданской войной. «Парижская» церковная эмиграция прошла очень сложный путь – от конфронтации с русской церковью, обусловленной политическими обстоятельствами, до принятия решения о вхождении в состав Московского патриархата», – прокомментировал он решение синода РПЦ.

Сколько именно общин вошли в РПЦ, не указано.

Бывший управляющий экзархатом архиепископ Иоанн (Ренетто) перешел в РПЦ в сентябре, получив титул «Дубнинский».

Напомним, что архиепископия православных русских церквей в Западной Европе (русский экзархат) с центром в Париже была создана на основе приходов русских эмигрантов после революции 1917 года.

В 1999 году патриарх Варфоломей подтвердил, что архиепископия пребывает под властью Константинополя. В конце ноября 2018 года синод в Стамбуле принял одностороннее решение о роспуске русского экзархата и предложил его духовенству и верующим перейти в подчинение местных греческих архиереев.

Решение было принято, чтобы объединить и соединить все приходы своей юрисдикции в тех странах, в которых они находятся, в одну структуру. В данном случае речь идет прежде всего о Франции, где находятся большинство приходов бывшего экзархата.

Подробнее об этом читайте в статьях журналиста Виталия Портникова «Вторая смерть генерала Деникина» и священника Православной церкви Украины Георгия Коваленко «Константинополь и русские приходы в Европе».