Оккупанты заявляют о миллионах туристов посетивших Крым за летний сезон

Оккупационные «власти» Крыма насчитали более 6 млн туристов из 159 стран мира. Оккупационные власти заявляют, что число посетивших полуостров «с каждым годом растет».

Глава комитета по туризму, курортам и спорту подконтрольного России парламента Крыма Алексей Черняк утверждает, что в этом году аннексированный полуостров посетили туристы из 159 стран мира, сообщает «Крым.Реалии».

«На сегодняшний день, республику посетило 6,5 миллионов туристов из 159 стран мира. С каждым годом их число растет», – цитирует Черняка пресс-служба «парламента».

В начале октября Минкурортов подконтрольного России правительства Крыма сообщало о 6,6 млн туристов, посетивших полуостров в 2019 году.

Российский глава Крыма Сергей Аксенов утверждал, что в Крыму летом 2019 года отдохнули 5,8 млн туристов.