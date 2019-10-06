Власти Москвы отказались согласовать акцию памяти жертв сталинских репрессий

В Москве прошла акция «Бессмертный ГУЛАГ». Акция проводилась в виде одиночных пикетов, поскольку власти не согласовали проведение шествия.

В Москве у Соловецкого камня прошла акция «Бессмертный ГУЛАГ». Она была посвящена памяти жертв политических репрессий и проводилась в виде одиночных пикетов, передает «Радио Свобода».

Участники акции требовали от властей реабилитации всех жертв политических репрессий XX века, открытия архивов КГБ, а также прекращения репрессий в современной России.

Акцию планировали провести как шествие «по символическому маршруту» от Соловецкого камня на Лубянской площади до Стены скорби на проспекте Академика Сахарова. Среди их требований – реабилитация всех жертв коммунистического террора XX века, открытие архивов КГБ и прекращение политических репрессий в современной России.

Однако городские власти отказались согласовать акцию памяти жертв политических репрессий.

Отметим, что в России регулярно к 9 мая проходит акция «Бессмертный полк». Ее придумали пиарщики в Москве, чтобы показать «единство бывших стран СССР в оценке результатов Второй мировой войны».