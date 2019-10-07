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Обвинение требует в суде ареста Пашинского без права залога

Турчинов пришел на суд к Пашинскому. Бывшему депутату может грозить арест.

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов пришел на суд по избранию меры пресечения бывшему депутату Верховной Рады Сергею Пашинскому, сообщил корреспондент «Левого Берега» из зала Печерского райсуда Киева.

«Сергей был со мной с первого до последнего дня на должности, он был со мной на восточном фронте в самые опасные дни 14-го года. Поэтому, конечно, я пришел его поддержать», – сказал Турчинов в комментарии изданию.

Турчинов в суде.
Пашинский и адвокаты в суде.
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По словам Турчинова, сторонников Пашинского могло бы быть больше, но адвокаты попросили не превращать заседание в шоу.

Напомним, Пашинскому вменяют ч.1 ст. 121 Уголовного кодекса (умышленное телесное повреждение) в связи с инцидентом, произошедшим 31 декабря 2016 года, когда он выстрелил из наградного пистолета в ногу жителю одного из сел Васильковского района Вячеславу Химикусу.

Государственное бюро расследований внесло в суд ходатайство об избрании Пашинскому меры пресечения в виде содержания под стражей, без альтернативы залога.

Источник Левый Берег
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