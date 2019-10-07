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Путин не может дать гарантии отвода оккупационных сил на Донбассе

Товарищ Песков сказал, что кризис не сказался на уровне жизни россиян, что нет драматичного падения уровня жизни, что в России на самом деле все хорошо

Кремль заявил, что не может гарантировать отвод войск на Донбассе. Россия признает определенное «влияние на боевиков», но называет их «самостоятельными субъектами».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль имеет некоторое влияние на боевиков на Донбассе, но гарантировать отвод войск не может, сообщает российское агентство «ТАСС».

«Мы говорим о регулировании внутри украинского конфликта. Кремль, безусловно, имеет определенное влияние на «республики» Донбасса. Но вы знаете, что «республики» Донбасса – самостоятельные субъекты в урегулировании этого конфликта», – заявил Песков.

Кроме того, в Кремле продолжают утверждать, что РФ «не является стороной конфликта». Песков еще добавил, что «Москва наряду с Берлином и Парижем является гарантом Минского плана действий и заинтересована, чтобы он был выполнен».

Напомним, 1 октября в Минске договорились о разведении войск в Петровском и Золотом в Луганской области. Разведение должно было начаться сегодня, 7 октября, однако его перенесли из-за обстрелов.

Теперь необходимо ждать следующий период в 7 дней, который должен подтвердить, что у сторон серьезные намерения. Если разведение сил начнется, но не будет выполняться, то Вооруженные Силы Украины вернутся на свои позиции.

Источник ТАСС
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