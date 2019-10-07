Суд отклонил иск мэра Киева к телеканалу Коломойского

Суд оставил без рассмотрения иск братьев Кличко к каналу «1+1». Мэр Киева заявил, что будет дальше добиваться справедливости.

Подольский суд Киева оставил без рассмотрения иск братьев Кличко к каналу «1+1», сообщил мэр Киева Виталий Кличко у себя на Facebook.

«Друзья! Лжецам и манипуляторам, оказывается, ответственность не светит?! Подольский райсуд Киева оставил без рассмотрения мой и брата иск к каналу «1+1», по защите нашей чести и достоинства. Иск мы подали через грязную ложь и манипуляции, которые телеканал регулярно вываливает на зрителей», – сказано в сообщении мэра.

Он также выразил свое возмущение, что в правовом государстве такого быть не должно и подчеркнул, что будет добиваться справедливости.

«И как такое может быть в правовом государстве, когда граждане обращаются в суд, а суд странным образом уклоняется от выполнения своих функций? Тем более, после того, как судья сначала пытается взять самоотвод по делу. Но скажу одно: я буду добиваться справедливости», – подчеркнул Кличко.

Друзі! Брехунам і маніпуляторам, виявляється, відповідальність не світить?! Подільський райсуд Києва залишив без… Geplaatst door Віталій Кличко op Maandag 7 oktober 2019

Напомним, об иске на канал «1+1» сообщалось 6 июля. Кличко утверждал, что против него развернута широкая кампания по дискредитации. Кроме того, он отмечал, что владелец телеканала Александр Ткаченко заинтересован в увольнении главы КГГА, чтобы занять его должность, что сказывается на ангажированности сюжетов канала.

24 июля Офис президента Владимира Зеленского обратился к Кабинету министров с просьбой внести представление на увольнение Кличко с должности главы КГГА. Ранее глава ОП Андрей Богдан пригрозил Кличко разделением должностей мэра Киева и главы КГГА. В ответ на это мэр пригрозил инициировать внеочередные выборы главы столицы.