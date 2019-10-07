Начата ликвидация обанкротившейся торговой сети Новинского

3 октября Хозсуд Днепропетровской области признал банкротом ООО «Торговый дом» Амстор» и открыл ликвидационную процедуру, сообщает издание «Finbalance».

Предельный срок на заявление денежных требований кредиторов к должнику – два месяца со дня официального опубликования указанной информации.

18 декабря 2018 года Хозсуд Днепропетровской области в рамках указанного дела утвердил реестр требований кредиторов ООО «Торговый дом «Амстор», включив в него в том числе требования ПУМБ (1,04 млрд гривен – четвертая очередь и 313,9 млн гривен – шестая очередь) и Укрэксимбанка (723,8 млн гривен – четвертая очередь).

При этом отдельно внесены в реестр требования кредиторов, обеспеченные залогом: Укрэксимбанка (1,015 млрд гривен), ПУМБ (535,9 млн гривен), банка «Форум» (34,4 млн гривен), ООО «Финансовая компания «Авуар-Сервис» (895,4 млн гривен).

Отметим, что 23 июля 2019 года Хозсуд Днепропетровской области в рамках дела №904/9795/16 признал банкротом ООО «Амстор» и открыл ликвидационную процедуру сроком на 1 год.

13 февраля 2019 года Центральный апелляционный хозсуд утвердил реестр требований кредиторов компании, включив в него в т.ч. требования Укрэксимбанка (124,6 млн гривен – четвертая очередь) ПУМБ (91,7 млн гривен – четвертая очередь; 28,8 млн гривен – шестая очередь) ООО «Финансовая компания «Авуар-Сервис» (827,3 млн гривен – четвертая очередь; 91,4 млн гривен – шестая очередь).

Отдельно суд апелляционной инстанции внес в реестр требований кредиторов ООО «Амстор» такие требования, обеспеченные залогом имущества должника: Укрэксимбанка – 1,52 млрд гривен; ПУМБ – 1,74 млрд гривен; ООО «Финансовая компания «Авуар-Сервис» – 106,9 млн гривен.

21 мая 2019 года Хозсуд Днепропетровской области в рамках дела №904/10293/17 признал банкротом ООО «Амстор-Инвест» и открыл ликвидационную процедуру сроком на год.

В апреле в рамках этого дела суд внес изменения в реестр требований кредиторов должника, признав требования Укрэксимбанка на 1,15 млрд гривен как такие, которые обеспечены залогом (ипотекой).

Ранее «Смарт-холдинг» Вадима Новинского позиционировал свою «Амстор Ритейл Групп» как компанию по управлению коммерческой недвижимостью, которая выступает оператором 14 торговых центров (ТЦ), функционирующих в 8 городах центральной и восточной Украины.

Как отмечается, общая площадь ТЦ – более 190 тыс. кв. м., и группа сотрудничает с такими сетями, как «Золотой Век», «Лотос», Kari, «Брокард», «Сильпо», Comfy. «Компания планирует вернуть контроль над 11 торговыми центрами в Донецкой области после урегулирования конфликта на Востоке Украины», – говорится на сайте «Смарт-холдинга».

Как известно, Новинский зашел в «Амстор» в 2009 году на фоне перегруженности сети долгами.

В начале 2015 года между «Смарт-Холдингом» и одним из миноритариев «Амстора» Владимиром Вагоровским (руководил сетью, контролируя около 15% акций) состоялся корпоративный конфликт. Стороны обвиняли друг друга в рейдерстве и других преступлениях.

В апреле 2015 года в «Смарт-холдинге» отмечали, что долг сети «Амстор» перед банками в то время составлял около 160 млн долларов, перед поставщиками – около 300-350 млн гривен.