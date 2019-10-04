В Днепре задержали сепаратиста агитировавшего за отделение области от Украины

На Днепропетровщине Служба безопасности Украины задержала таксиста, который позиционировал себя как сторонник «русского казачества», русской православной церкви, монархизма и агитировал за отделение области от Украины, сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что чмужчина активно поддерживал временную оккупацию АР Крым и частей Донецкой и Луганской областей. Для дестабилизации общественно политической ситуации в регионе он в социальных сетях агитировал за отделение области от Украины и «присоединение» к РФ на условиях федерализации. Задокументировано, что злоумышленник также поддерживал контакты с членами так называемых «казачьих формирований» террористов.

Частный таксист из Днепра открыто демонстрировал на собственном авто агитацию символики страны-агрессора и пропагандировал клиентам идеи «русского мира».

Задержанный сепаратист. Изъятые при задержании улики. Изъятые при задержании улики. Изъятые при задержании улики. Номерные знаки на машине. Пред 1 из 5 След

При этом, по распространенным фотографиям видно, что задержанный предпочитал автомобиль немецкого производства, марки Opel, к тому же на европейской регистрации.

Во время обыска правоохранители обнаружили и изъяли у таксиста запрещенную коммунистическую символику, георгиевские ленты, средства связи и компьютерную технику.

Касательно сепаратиста открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины.