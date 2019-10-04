Волкер рассказал Конгрессу о представлениях Трампа насчет Украины

Президент США Дональд Трамп не хотел встречаться с новым президентом Украины Владимиром Зеленским, считая Украину коррумпированной страной, заявил во время показаний в Конгрессе бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, сообщает издание «BuzzFeed News».

Издание опубликовало ремарки Волкера для дачи показаний в Конгрессе в рамках процедуры импичмента Трампа. Заседание было закрытым и полная стенограмма не публиковалось.

Волкер сказала комитету Конгресса, что он встретился с Трампом в мае и предложил президенту США пригласить Зеленского в Белый дом, утверждая, что тот может помочь преодолеть коррупцию в Украине. Но, по словам Волкера, Трамп в то время был «очень скептически» настроен к Зеленскому.

«Он сказал, что Украина – коррумпированная страна, полная «ужасных людей». Он сказал, что «они пытались меня сбросить». Во время этого разговора он ссылался на разговоры с мэром Джулиани», – сказал Волкер.

«Мне было понятно, что, несмотря на позитивные новости и рекомендации, которые обнародовала эта официальная делегация о новом президенте, президент Трамп глубоко укоренился негативным взглядом на Украину, который имел корни в прошлом. Он, очевидно, получал другую информацию из других источников, включая мэра Джулиани, которая была более негативной, что заставило его сохранить этот негативный взгляд», – добавил он.

Напомним, Волкер подал в отставку через день после обнародования жалобы обличителя, в которой описывалось, что он пытался «сдержать вред», нанесенный адвокатом Трампа Руди Джулиани при попытках давить на Украину с целью расследования против бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера.