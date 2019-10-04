Пашинский считает уголовное дело против него местью Портнова

Народный депутат Верховной Рады 5-8 созывов Сергей Пашинский называет возобновление уголовного дела в отношении него «местью» экс-заместителя главы Администрации президента Януковича Андрея Портновап, говорится в сообщении Пашинского на его странице в Facebook.

«Сегодня следователи ГБР вручили мне подозрение в старом деле – «деле Химикуса», решается вопрос о взятии меня под стражу. Убежден, что реанимация дела и попытка посадить меня в тюрьму – это месть Портнова», – говориться в сообщении.

«… Мы стояли по разные стороны баррикады. И именно меня экс-юрист Януковича считает едва ли не главной причиной своих бед и выбрал в качестве мишени для мести. Сегодня Портнов снова получил возможность влиять на правоохранительную и судебную системы – фабриковать дела, подминать под себя право и закон, преследовать и сводить личные счеты», – добавляет Пашинский.

Сьогодні слідчі ДБР вручили мені підозру у старій справі – «справі Хімікуса», вирішується питання щодо взяття мене під… Geplaatst door Сергій Пашинський op Vrijdag 4 oktober 2019

Относительно обвинений по делу Пашинский отметил, что «не жалеет, что поступил именно так в ту ночь». Экс-нардеп настаивает, что Химикус на него напал и ударил по голове. Пашинский отметил, что будет продолжать в суде «борьбу за честное имя свое и своей семьи».

Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований сообщили о подозрении Пашинскому в причинении гражданину тяжкого телесного повреждения. Следователи намерены ходатайствовать в суде об аресте.

Напомним, что 31 декабря 2016 года Пашинский на дороге возле Василькова Киевской области ранил из пистолета гражданина Химикуса. Депутат заявил, что напал именно Химикус, хотя тот утверждал обратное.

26 июля 2017 года Генпрокуратура закрыла дело о стрельбе с участием Пашинского, так как не обнаружила в его действиях состава преступления.

Бывший замглавы Администрации президента при Януковиче Андрей Портнов после возвращения в Украину 19 мая анонсировал «десятки заявлений о преступлениях Порошенко».