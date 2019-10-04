Глава посольства США в Украине Тейлор считает «безумием» отказ Трампа от помощи Украине

Тейлор подчеркивает, что отказ Трампа от военной помощи Украине уже подорвал доверие к США.

Поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор считал «сумасшедшим» ​​решение о задержании военной помощи для страны. Это следует из текстовых сообщений, опубликованных следственными Палаты представителей после интервью с дипломатом Куртом Волкером, который ушел с поста специального представителя по вопросам Украины, сообщает агентство «Reuters».

Волкер накануне отвечал на вопросы законодателей в нескольких комитетах Палаты представителей в рамках расследования импичмента президента Дональда Трампа.

В сообщении от 9 сентября после новостей о том, что администрация Трампа задержит военную помощь для Киева, Тейлор обсудил важность сообщения, которое Вашингтон посылает в Киев.

«Задержкой мы уже пошатнули их веру в нас», – сказал Тейлор в текстовом сообщении Гордону Сондленду, американскому послу в Европейском Союзе.

«Я считаю, что безумно задерживать помощь по безопасности за помощь в политической кампании», – сказал Тейлор в другом сообщении.

Сондленд ответил, что считает, что Тейлор ошибся относительно намерений Трампа, сказав, что Трамп хотел отказаться от помощи из-за беспокойства о коррупции в Украине.

После разговора с Трампом Сондланд выслал своим собеседникам текстовое сообщение о том, что равноценного обмена (то есть предоставление военной помощи в обмен на начало расследования в отношении Байдена) не будет, добавив: «Предлагаю остановить обсуждение текста».

Как известно, Трамп заморозил почти 400 млн долларов американской военной помощи Украине незадолго до того, как поговорил с Зеленским, вызвав обвинения демократов в том, что он злоупотреблял внешней политикой США для личной выгоды.