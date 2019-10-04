Журналист Шаройко в ближайшее время вернется в Украину, – Пристайко

Пристайко намекнул на возвращение заключенного в Беларуси журналиста Шаройко в Украину. Министр подчеркнул, что «будет уступка» и «будет то, о чем СМИ с радостью смогут сообщить».

Министр иностранных дел Вадим Пристайко анонсировал возвращение в Украину осужденного в Беларуси по обвинению в шпионаже корреспондента «Украинского радио» Павла Шаройко. Он заявил об этом в эфире ток-шоу «Право на владу» на телеканале «1+1».

«Завтра будет уступка. Завтра будет то, о чем СМИ с радостью смогут сообщить», – ответил Пристайко на вопрос о том, могут ли быть какие-то уступки Беларуси в отношении приговоренного судом к 8 годам лишения свободы за шпионаж Шаройко в контексте визита в Украину белорусского президента Александра Лукашенко.

Как сообщалось, 4 октября Лукашенко и Президент Владимир Зеленский примут участие в форуме регионов в Житомире.

В мае 2018 года Верховный Суд Беларуси приговорил Шаройко к 8 годам лишения свободы за шпионаж после того, как белорусский КГБ обвинил его в создании агентурной сети и шпионаже.

Ранее белорусская редакция «Радио Свобода» сообщила, что белоруса Юрия Политику, арестованного в Украине за шпионаж, освободили из-под стражи.

В марте президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов отдать Павла Шаройко Украине, но «ему препятствует окружение».

Осенью 2018 Беларусь отказалась обменивать украинца Шаройко на Юрия Политику.

В октябре 2018 года председатель КГБ Беларуси заявил о том, что рассматривается вопрос о помиловании Шаройко.

В сентябре нынешнего года Лукашенко подтвердил, что готов обсудить с украинской стороной этот вопрос.