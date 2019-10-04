Подо Львовом погибли члены экипажа транспортного самолета при экстренной посадке

Возле Львова из-за аварийной посадки самолета погибло пять человек. На борту находилось 7 человек.

Самолет Ан-12 совершил аварийную посадку вблизи Львова из-за того, что закончилось топливо, 5 человек погибли, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в Facebook.

«По предварительным данным, 3 погибших, 3 тяжело травмированных живых, 2 еще разыскивают, продолжается спасательная операция. Предварительно аварийная посадка осуществлена в связи с окончанием топлива. Начато расследование», – написал министр.

Позже министр обновил свой пост, указав, что погибших уже пятеро.

Дурна сумна п’ятницяПід час виконання чартерного вантажного рейсу #UKL4050 літаком Ан-12 #UR-CAH авіакомпанії «Україна… Geplaatst door Vladyslav Kryklii op Donderdag 3 oktober 2019

В то же время Госслужба по чрезвычайным ситуациям сейчас сообщает о 3 погибших и 3 травмированных, которых уже деблокировали из самолета и госпитализировали в медицинские учреждения Львова.

Депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич сообщил на своей странице в Facebook, что на 10:00 на месте происшествия говорят о 5 погибших, 2 живых, которых достали из самолета, и 1 живого, которого не могут достать.

Співчуття рідним людей які загинули …04.10.2019 о 07:30Літак АН12, який летів до Львова і мав приземлитися в… Geplaatst door Igor Zinkevych op Donderdag 3 oktober 2019

По данным Криклия, во время выполнения чартерного грузового рейса #UKL4050 самолет Ан-12 авиакомпании «Украина Аэроальянс», летевший по маршруту Вико (Испания) – Львов, совершил аварийную посадку на грунт в с. Сокольники, вблизи аэродрома.

По предварительной информации, на его борту были 7 членов экипажа и 1 сопровождающий груза.

Что было раньше: Утром 4 октября транспортный самолет Ан-12 исчез с радаров при заходе на посадку, а позже аварийно сел неподалеку от Львова.