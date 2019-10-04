Русскоязычные школы Украины перейдут на украинский язык обучения с нового учебного года

Русскоязычные школы перейдут на украинский язык обучения с сентября 2020 года. Школы с языками нацменьшинств, которые относятся к языкам Евросоюза переведут на украинский с сентября 2023 года.

С сентября 2020 года русскоязычные школы перейдут на украинский язык обучения, заявила министр образования и науки Анна Новосад в эфире телеканала «Прямий».

«Русскоязычные школы еще есть. Но с сентября 2020 года такие школы переходят на украинский язык обучения… А школы с языками нацменьшинств, которые относятся к языкам Евросоюза, – с сентября 2023 года. И тех, и тех мы должны к этому переходу подготовить», – отметила Новосад.

Министр так же рассказала, что в иностранно язычных школах, которые переведут на украинский язык обучения, останется возможность изучать родной язык или литературу, собственно, на своем языке.

«Если мы говорим о российском меньшинстве, то это будет отдельный предмет, плюс можно будет иметь факультативы», – добавила Новосад.

В проекте программы деятельности правительства сообщалось, что в Кабмине ожидают, что 45% выпускников школ далее пойдут учиться в ПТУ. Правительство также обещает создать не менее 250 учебно-практических центров в учреждениях профессионально-технического образования и сформировать сеть центров профессионального совершенствования.