Анонсирован большой обмен пленными между Россией и Украиной

На следующей неделе планируется новый большой обмен пленными, заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко в эфире «1+1».

«План Зеленского» в общих чертах – это попробовать дотянуться к народу, который остался за линией соприкосновения, восстановить мосты и связь, прекратить стрелять, развести войска, начать выплачивать в полном объеме пенсии, вернуть наших узников, которые сидят за решеткой в ОРДЛО, России и в оккупированном Крыму. Все эти шаги понемножку осуществляются. Вы видите, что нам удалось обменять наших людей. В ближайшее время, я надеюсь, и это буквально на следующей неделе, мы планируем еще более масштабный обмен», – сказал он.

Деталей Пристайко не сообщил.

Наступного тижня планується новий великий обмін полоненими. Наступного тижня планується новий великий обмін полоненими. Про це в ефірі програми «Право на владу» заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко. «Буквально наступного тижня ми плануємо ще більш масштабний обмін», – сказав Пристайко. Детальніше у відео. Geplaatst door ПРАВО НА ВЛАДУ op Donderdag 3 oktober 2019

Напомним, 7 сентября 2019 года состоялся обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной в формате 35 на 35. В Украину вернулись 35 освобожденных заключенных Кремля. Среди них – 24 военнопленные украинские моряки, а также политзаключенные Олег Сенцов, Роман Сущенко, Александр Кольченко, Павел Гриб, Владимир Балух, Эдем Бекиров и другие.