Помощник президента Украины имеет бизнес-связи с окружением Путина, – расследование

Бизнес-партнер Ермака является совладельцем банка, основной акционер которого – член Единой России, а в совете директоров – однокурсники Путина.

Помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак владеет бизнесом совместно с гражданином РФ Рахамимом Эмануиловым, компания которого – совладелец российского Интерпромбанка. Среди акционеров этого банка – люди из окружения президента РФ Владимира Путина, рассказывают в новом выпуске программы «Схемы».

По данным журналистов, Ермак является бизнес-партнером Эмануилова в двух украинских компаниях – ЗАО Интерпромфинанс Украина и ООО М.Е.П.

В то же время Эмануилов – основатель компании Интерпромторг, которая значится среди акционеров Интерпромбанка.

LIVE | «СХЕМИ» №231 Сьогодні у випуску: ✔ «Формула Єрмака»: бізнес-зв’язки переговорника Зеленського з політичною елітою Росії (Автор: Maksym Savchuk) Geplaatst door Схеми: корупція в деталях – RFERL op Donderdag 3 oktober 2019

Основным акционером этого банка, по данным «Схем», является сенатор от Камчатки, член Единой России Валерий Пономарев. Именно на его дочь оформлен особняк в Испании, который, как ранее заявляли в фонде Алексея Навального, принадлежит Путину.

Одним из членов совета директоров Интерпромбанка является Иван Садчиков – зять первого заместителя руководителя аппарата правительства РФ Сергея Приходько.

Другой член совета директоров этого банка – Ильгам Рагимов – однокурсник Путина. Также в составе совета был еще один однокурсник Путина – Николай Егоров, говорится в программе.

По данным журналистов, именно бизнес-партнер Ермака Эмануилов является «связующим звеном между этими различными группами бизнесменов».

При этом, как известно, Ермак является главным переговорщиком с Россией в команде Зеленского.

Сам Ермак в комментарии «Схемам» заявил, что Эмануилов – старый знакомый его отца. По словам помощника Зеленского, он в 1999 г «помог как юрист» Эмануилову зарегистрировать компанию в Украине. Ермак утверждает, что компания не вела хозяйственную деятельность, а с самим россиянином он последний раз общался 10 лет назад.

При этом журналисты говорят, что одна из компаний, совместно основанных Ермаком и Эмануиловым, с момента основания получила доход в размере почти 40 млн грн. Редакция предложила Ермаку прокомментировать эту информацию.