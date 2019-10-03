В Ивано-Франковске взбунтовались против реализации «формулы Штайнмайера»

Ивано-Франковский областной совет выступили против реализации «формулы Штайнмайера», которую согласовал президент Владимир Зеленский, говорится в заявлении на сайте ведомства.

Первый заместитель председателя областного совета Василий Гладий заявил, что облсовет выступает «против реализации так называемой «формулы Штайнмайера», по которой в соответствии с «Минскими соглашениями» вводится особый статус оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей».

«Анонсированный 1 октября 2019 Президентом Украины Владимиром Зеленским документ, подписанный участниками трехсторонней контактной группы в Минске, является скрытой сдачей национальных интересов Украины, угрожает безопасности и территориальной целостности нашего государства и является фактической капитуляцией Украины в российско-украинской войне и не гарантирует установления мира даже на условиях Путина», – сказал он.

В обращении депутаты призвали президента, Верховную Раду, Кабмин не допустить предоставления особого статуса оккупированным территориям, проводить выборы в местные советы только после полной деоккупации указанных территорий, не разменять интересы государства на «призрачный мир».

Отметим, что в среду свой протест выразил Львовский областной совет.

Напомним, что в четверг Зеленский в своем обращении заявил, что выборы на неподконтрольной Киеву территории Донбасса могут пройти только по украинскому законодательству.

1 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую «формулу Штайнмайера» по выборам в оккупированном Донбассе и объяснил, почему не следует ее бояться.