Украинцев безуспешно пытаются убедить, что им нужна капитуляция перед Путиным

Президент заверил, что Украина не отказывается ни от Крыма, ни от Донбасса.

Президент Владимир Зеленский записал обращение к украинцам, в котором рассказал о своей позиции по переговорам в нормандском формате, формуле Штайнмайера и дальнейших шагах Украины по возвращению Донбасса. Видеообращение Зеленского опубликовано на YouTube.

Зеленский заверил, что согласование формулы Штанмайера не предполагает ни признания аннексии Крыма, ни отказа от Донбасса, ни того, что выборы в Донбассе пройдут «завтра и под дулами пулеметов».

«Подписывали ли мы какие-то общие соглашения с так называемыми «ДНР» или «ЛНР»? Нет. Мы отправили письмо господину Сайдику, где засвидетельствовали согласование позиции по тексту этой формулы», – сказал президент.

Зеленский заявил, что для мира в Донбасса должно состояться полное прекращение огня, вывод иностранных военных формирований, на границе с Россией должны быть украинские пограничники, должен произойти обмен пленными, а выборы должны пройти по украинскому законодательству с доступом украинских кандидатов, СМИ и международных наблюдателей.

Президент подчеркнул необходимость того, чтобы на предполагаемых выборах своими избирательными правами смогли воспользоваться все переселенцы из Донбасса.

Напомним, что 1 октября президент Владимир Зеленский на брифинге заявил, что Украина согласовала формулу Штайнмайера.

Позже вечером в Киеве более 500 человек собрались на Майдане из-за этого решения, протесты продолжились и вчера.

В Львове, который стал основным центром оппозиции Зеленскому создан постоянно действующий Штаб защиты Украины. Кроме того, протестующие создали «Рух опору капітуляції» («Движения сопротивления капитуляции») и созывают вече на Майдане Независимости в Киеве в воскресенье, 6 октября, в 12:00.