Собиравшегося изгнать Путина шамана Габышева признали невменяемым

Шамана, который хотел «изгнать Путина», признали невменяемым. Шаман и его адвокат намерены провести собственную независимую экспертизу.

Якутского шамана Александра Габышева, который направлялся пешком в Москву «изгонять Путина», экспертиза признала невменяемым, сообщило агентство «Медуза».

По словам его адвоката Ольги Тимофеевой, она и ее подзащитный ознакомятся с результатами экспертизы в ближайшее время. После этого они намерены провести собственную экспертизу с участием независимых экспертов

«Считаем, что в рамках амбулаторной экспертизы и в условиях недостатка времени невозможно сделать достоверное и исчерпывающее заключение о степени вменяемости подследственного», – отметила адвокат.

Напомним, житель Якутска Александр Габышев в марте этого года утроил пеший поход в Москву, чтобы провести «обряд изгнания Путина». Мужчина считает президента РФ порождением темных сил, с которым под силу справиться только шаману. С начала путешествия он прошел около 3 тыс. км, привлек множество последователей.

20 сентября его задержали на трассе «Байкал» в Бурятии, после чего его отправили в психбольницу. Сообщалось, что ему проведут диагностику, которая «основывается на беседе, уточнении истории жизни и болезни».

21 сентября Габышева отпустили под подписку о невыезде, а 22 сентября в РФ задержали его четверых сторонников.