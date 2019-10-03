ФБР привлекает к сотрудничеству русскоговорящих информаторов

ФБР ищет русскоговорящих информаторов через Facebook, опубликовав рекламу с картинками на русском языке.

Федеральное бюро расследований (ФБР) запустило в социальной сети Facebook рекламу с картинками на русском языке, с призывом делиться со спецслужбой информацией о возможных угрозах безопасности. Соответствующие публикации от «FBI – Federal Bureau of Investigation» всплывают среди рекламных сообщений соцети.

ФБР разместило в социальной сети Facebook 3 платных объявления на английском языке с призывом к общественности сообщать спецслужбе информацию о вероятных угрозах. При этом к объявлениям прикреплены изображения с надписями на русском языке.

«ФБР собирает лучшие разведданные для борьбы с угрозами, используя информацию, предоставленную общественностью. Если у вас есть информация, которая может помочь ФБР, посетите нас», – говорится в рекламных объявлениях ФБР.

Образцы рекламы от ФСБ в Facebook. Образцы рекламы от ФСБ в Facebook. Образцы рекламы от ФСБ в Facebook. Пред 1 из 3 След

На одном из таких изображений написано на русском языке: «Время наводить мосты», на другом – «Не пора ли вам сделать свой ход». Еще одно изображение содержит надпись на русском языке с ошибками: «Ради вашего будущего, ради будущего вашй семъи!».

Напомним, что в сентябре 2017 года в аккаунте ЦРУ в Twitter появилось похожее объявление о поиске сотрудников-лингвистов со знанием русского языка с прикрепленным изображением снадписью на русском языке: «Знаете ли вы, что можете сделать в качестве сотрудника-лингвиста ЦРУ? Раскрыть правду».