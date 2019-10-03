В ФСБ заявили о попытке незаконного проникновения в оккупированный Крым

ФСБ России заявило о задержании украинца, который пытался «незаконно попасть в Крым». Российские силовики утверждают, что задержанный – уроженец Кривого Рога 1965 года рождения.

Российские силовики утверждают, что задержали гражданина Украины, который «пытался попасть в Крым в обход пунктов пропуска», сообщают «Крым.Реалии».

В управлении ФСБ РФ заявили, что «в 3 км от пункта пропуска «Перекоп», подконтрольного России, в районе дамбы, соединяющей полуостров Ад с Крымом, задержан уроженец Кривого Рога 1965 года рождения».

По данным российских силовиков, задержанный, имя которого неизвестно, следовал в аннексированный Крым в «поисках лучших условий жизни», не имея при себе действительных документов. В отношении него возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 322 Уголовного кодекса России.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

В Госпогранслужбе Украины неоднократно заявляли, что идентифицировать задержанных ФСБ на админгранице с Крымом граждан Украины невозможно, так как российская сторона не открывает их персональные данные.

Напомним, контрразведка СБУ предупреждает об участившихся случаях незаконных задержаний спецслужбами РФ украинских граждан во время посещения страны-агрессора.