Глава МИД России Лавров прокомментировал подписание «формулы Штайнмайера»

В России это назвали компромиссом по выполнению Минских соглашений.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что «формула Штайнмайера» является «компромиссным вариантом» выполнения Минских соглашений. Лаврова заявил об этом в интервью «Первому каналу», передает российский «Интерфакс».

Глава МИД РФ отметил, что не существует «плана Б» по реализации Минских соглашений.

«Плана Б быть не может. Минские соглашения – это база, на которой должно все выстраиваться. Если уж быть конкретным, то формула Штайнмайера – это уже компромисс по сравнению с первоначальным текстом Минских соглашений, одобренных Советом Безопасности ООН. Первоначальный текст предполагал: сначала закон об особом статусе и фиксация его в Конституции, а потом проведение выборов», – заявил Лавров.

Отвечая на вопрос о сроках возможной встречи в «нормандском формате», Лавров сказал: «Это решать президентам»

Напомним, что накануне были опубликованы подписанные в Минске документы. В Украине начались акции протеста против капитуляции перед Россией «формула Штайнмайера».

20 сентября глава МИД Украины Вадим Пристайко раскрыл текст договоренности, заменившей «формулу Штайнмайера».

В этом документе говорится, что закон об особом статусе применяется на временных условиях с момента проведения выборов на Донбассе, а на постоянной основе он начинает действовать после признания БДИПЧ ОБСЕ того, что выборы соответствуют высоким стандартам.

Пристайко отметил, что в новой формулировке нет никаких идей о границе, о наличии или отсутствии вооруженных формирований.