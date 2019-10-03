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Трамп объяснил почему заблокировал военную помощь Украине

Президент США поражен уровнем коррупции в стране. Кроме того, Трамп вынуждает ЕС увеличить помощь Украине.

Президент США Дональд Трамп заявил, что заблокировал летом военную помощь Украине из-за высокой коррупции и, чтобы вынудить ЕС помогать ей больше. Как сообщает «Европейская Правда», об этом Трамп сказала на пресс-конференции с финским президентом Саули Ниинисте.

«Украина до него (прихода к власти президента Владимира Зеленского, – ред.) была известна поразительной коррупцией. Поразительной. Больше, чем в любой стране мира. Фактически она считалась одной из самых коррумпированных стран в мире. И мне не нравится давать деньги стране, которая настолько коррумпирована», – сказал Трамп.

Он также заявил, что разблокировал военную помощь Украине по личной просьбе сенатора Республиканской партии Роба Портмана.

«Фактически, Роб Портман позвонил мне – и нет никого более достойного, чем Роб Портман из Огайо. Он позвонил и сказал: «Пожалуйста, разблокируйте деньги». Я сказал: «Роб, мне не нравится, что США – страна, которая всегда дает деньги, а Украина помогает Европе и европейским странам гораздо больше, чем они помогают нам», – сказал Трамп.

Он также повторил, что страны Европы должны помогать Украине больше, чем США.

«Украина помогает Европе и европейцы должны помогать Украине. Она как стена между Россией и Европой: большая, белая прекрасная стена. И страны Европы должны платить больше, чем мы», – сказал он.

Напомним, в конце августа Трамп поручил своей команде по национальной безопасности пересмотреть программу финансирования системы безопасности в Украине. Задержка обусловила критику со стороны Конгресса.

«The Washington Post» писала, что администрация Трампа приостановила помощь, чтобы оказать давление на Зеленского с целью возобновления коррупционного расследования в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена, который может бросить вызов Трампу на следующих выборах, и его сына, который был членом правления украинской газовой компании Burisma. Членов компании обвиняют в уклонении от уплаты налогов.

12 сентября Государственный департамент США одобрил 141,5 миллиона долларов помощи в области безопасности для Украины, в частности деньги на снайперские винтовки и гранатометы, и еще 250 млн долларов, противоречиво задержанных администрацией Трампа, поступят от Министерства обороны.

Источник Европейская Правда
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